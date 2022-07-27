СБУ затримала керівника охорони нардепа Деркача

Затриманого чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів.

Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України. Йдеться про керівника охорони нардепа Андрія Деркача, якого СБУ називає завербованим російською розвідкою.

Про це повідомили у прес-службі СБУ, а джерело “Української правди” у правоохоронних органах назвало ім’я нардепа.

У повідомленні зазначається, що затриманого чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби.

Зокрема, цей депутат керував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Офіційно у відомстві не повідомляють імені депутата, проте, за словами джерел видання, йдеться про нардепа Андрія Деркача.

У керівника його особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність з боку Деркача проти України, його сталі зв’язки з представниками Росії та колаборантами.

Також у охоронця Деркача вилучили готівкою 200 тис. грн, 49 тис. євро, $11,5 тис.

Також під час обшуку, окрім незаконних боєприпасів, у чоловіка знайшли книжки проросійського змісту. Наприклад, книжку 2020 року, одного з видавництв міноборони РФ.

Наразі охоронцю готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 (“незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Діяльність нардепа Деркача

У серпні 2021 року РНБО запровадила персональні економічні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Раніше проти Деркача запровадили санкції США за його спроби вплинути на вибори президента країни у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.

24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу Генштабу РФ, яка повинна була допомагати росіянам в захопленні України, до якої входив Деркач. СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. // УНІАН