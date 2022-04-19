Попа-колаборанта судитимуть на Житомирщині

Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури Житомирської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Про це інформує пресслужба прокуратури.

64-річний настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм «цінні» настанови, як насправді треба сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу.

«Батюшка»-колаборант стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки і все довкола не російські війська, а українські збройні сили.

Аби довести до настоятеля свою позицію та переконання, прихожани звернулися до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.

Батюшці не загрожує тюремне покарання. Його можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. // Судовий репортер