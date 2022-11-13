На Волині директора Шацького національного парку підозрюють у розтраті понад ₴600 тисяч бюджетних коштів

Прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили директору Шацького національного парку про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовиця прийняла на роботу двох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі.

Таким чином цим працівникам було виплачено заробітну плату, відтак розтрачено понад 615 тисяч бюджетних гривень.

Окрім того, директор парку залучила підприємця у злочинну схему задля заволодіння шахрайським шляхом державними коштами.

Уклавши договір про надання послуг за програмою «муніципальна няня», які насправді не надавалися, посадовиця подала документи на відшкодування їй витрат на їх оплату в загальній сумі 23052 гривні та отримала ці кошти.

Триває досудове розслідування.

Протиправна діяльність директора національного парку викрита за оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури