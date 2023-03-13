За побиття подружжя та замах на вбивство двох осіб судитимуть мешканця Мукачівщини

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Мукачівського району за фактом нанесення двом особам легких тілесних ушкоджень та скоєння замаху на умисне вбивство ще двох осіб (ч. 1 ст. 125, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Розгляд провадження здійснює Мукачівський міськрайонний суд.

У ході слідства здобуто докази того, що житель с. Зняцево у вересні минулого року вчинив бійку на території сусіднього населеного пункту – с. Червеньово. Він наніс тілесні ушкодження місцевому мешканцю та вдарив в обличчя його дружину.

На крик потерпілої вийшов ще один чоловік, на якого обвинувачений безпричинно накинувся з ножем і наніс не менше п’яти ударів по тілу. Після цього закарпатець намагався вбити й іншого свідка подій: вдарив чоловіка ножем у грудну клітку, а коли той впав – продовжив завдавати йому тілесні ушкодження. Згодом нападник втік з місця інциденту.

Розслідування злочину здійснював відділ поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури