На Черкащині посадовця відомчого дитячого закладу викрили у привласненні ₴300 тисяч

За розтрату бюджетних коштів директору оздоровчої установи оголошено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Працівники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ запідозрили директора одного з дитячих оздоровчих закладів Нацполіції у протиправних діях.

Встановлено, що 63-річний посадовець, заради збагачення, провернув незаконну оборудку. Без фактичного виконання ремонтних робіт у дитячому оздоровчому закладі він перевів майже 300 тисяч гривень на рахунок третьої особи.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ТУ ДБР, під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження.

Наразі фігурантові оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України