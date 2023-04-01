Вбивство 4-річного хлопчика у Дніпрі: що показала судмедекспертиза
Учора, 31 березня, стало відомо про смерть 4-річного хлопчика у Дніпрі. На його тілі знайшли сліди побиття. Сьогодні стали відомі результати судмедекспертизи.
Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.
Судмедекспертиза показала, що хлопчик помер через тупу травму черевної порожнини з розривом печінки.
Нагадаємо, що у жорстокому побитті підозрюється 29-річний вітчим дитини. Раніше засуджений чоловік завдав хлопчику ударів кулаком та коліном.
Містянину вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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