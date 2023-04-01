Вбивство 4-річного хлопчика у Дніпрі: що показала судмедекспертиза

Учора, 31 березня, стало відомо про смерть 4-річного хлопчика у Дніпрі. На його тілі знайшли сліди побиття. Сьогодні стали відомі результати судмедекспертизи.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Судмедекспертиза показала, що хлопчик помер через тупу травму черевної порожнини з розривом печінки.

Нагадаємо, що у жорстокому побитті підозрюється 29-річний вітчим дитини. Раніше засуджений чоловік завдав хлопчику ударів кулаком та коліном.

Містянину вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.