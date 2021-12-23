Прокуратура підозрює розкрадання ₴5 млн. на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі

Солом’янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у м. Києві на загальну суму близько 5 млн гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021.

Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки.

На даний час тривають слідчі дії щодо з’ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СВ поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура