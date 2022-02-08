У Запоріжжі власник авто вдарив ножем комунальника

В Хортицькому районі міста виникла сварка між працівником комунального підприємства та автовласником. Внаслідок, першого госпіталізовано до міської лікарні з ножовим пораненням. Іншого затримано в порядку ст. 208 КПК України.

6 лютого до відділу поліції № 5 Запорізького районного управління надійшло повідомлення, що до 9-ї міської лікарні Запоріжжя госпіталізовано чоловіка з проникаючими пораненнями ноги. Тілесні ушкодження потерпілий отримав в ході конфлікту з невідомим громадянином на вулиці Козака Бабури.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що близько 10.30 години 49-річний працівник міського комунального підприємства знаходився на проїзній частині по вулиці Козака Бабури та проводив технічні роботи на проїзній ділянці дороги. Під час посипання дорожнього покриття, суміш потрапила на, припаркований поблизу автодороги автомобіль та забруднила його.

Власник транспортного засобу 1993 року народження, обурений цією ситуацією, дістав ніж та поранив комунальщика в ногу.

Наразі 28-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: На Запоріжжі поліція повідомила чоловіку про підозру у скоєнні хуліганських дій відносно посадової особи.

Відділ комунікації поліції Запорізької області