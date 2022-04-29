За пограбування будинку у Новомосковську затримали раніше судимого чоловіка

Зловмисник проник до оселі, а коли власниця будинку його помітила — кинув награбоване майно та втік з місця події.

Злочин стався 28 квітня близько 14-ї години в одному з приватних будинків м. Новомосковська. З повідомленням про пограбування до поліції звернулася 33-річна потерпіла і розповіла, що невідомий чоловік намагався обікрасти її будинок. За прикметами, що надала заявниця, поліцейські кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції встановили особу грабіжника.

Ним виявився 40-річний раніше судимий місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом під процесуальним керівництвом Новомосковської окружної прокуратури відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Наразі вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті в умовах воєнного стану передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції