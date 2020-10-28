Бійка і постріли в центрі Харкова: інспектору ХНУВС повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору одного з відділів Харківського національного університету внутрішніх справ за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомив заступник начальника управління обласної прокуратури Євген Шпак, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 березня 2019 року, знаходячись поза службою, інспектор одного з відділів ХНУВС вирішив показати свою винятковість. Перебуваючи біля торгового центру, розташованого на вул. Сумській, зазначений громадянин затіяв бійку з 36-річним чоловіком, під час якої здійснив 5 пострілів з травматичного пістолета, який мав при собі. Завдавши таким чином потерпілому легких тілесних ушкоджень, чоловік залишив місце скоєння злочину.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтава, оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури