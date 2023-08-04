Відкрито кримінальне провадження за фактом обвалу частини підвісного моста на Рахівщині: одна жінка загинула, ще двоє травмовані

Вчора, 3 серпня, близько 22.20 до поліції надійшло повідомлення від ДСНС про те, що в селі Кваси Рахівського району троє людей провалилися на підвісному мості та впали на берег.

На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого райвідділу поліції.

Правоохоронці встановили, що під час проходу підвісного хитального моста провалився один дерев’яний проліт. Внаслідок цього з висоти понад 10 м донизу впали троє жінок, всі жительки Київської області.

Потерпілих каретою швидкої було госпіталізовано з місця події. Проте одна з них, 54-річна, померла дорогою до лікарні. Ще двоє з різними травмами перебувають на лікуванні.

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація події – стаття 288 (Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У справі триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії.

Поліція Закарпатської області