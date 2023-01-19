САП просить заарештувати Коболєва

Прокурор САП просить обрати для ексголови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Коболєва підозрюють у зловживанні службовим становищем, через те що він виписав собі премії на понад 229 млн грн.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначили на 19 січня.

Нагадаємо, що колишньому голові правління “Нафтогаз України” оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Як відомо, 2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з “Газпромом” за транзитним контрактом. Загальний обсяг премій менеджменту “Нафтогазу” в кількості 41 людині затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постанови уряду. Однак “Нафтогаз” звернувся до суду з проханням визнати протиправною і скасувати цю вимогу.

Коболєва раптово звільнили з посади очільника “Нафтогазу” в 2021 році. Натомість призначили Юрія Вітренка. Вітренка звільнили в минулому році, а замість нього НАК очолив Олексій Чернишов, який був міністром регіонального розвитку. // LB.ua