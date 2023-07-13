У пункті пропуску «Орлівка» на Одещині зупинили автівку з 2 мільйонами російських рублів

Водійка, яка їхала до Румунії, запевняла правоохоронців, що частина грошей належіть її пасажирам.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного управління ДПСУ Ігор Перегняк.

“Прикордонники спільно з митниками виявили в автомобілі Toyota значну суму російських рублів. Автівкою керувала 58-річна водійка, яка обрала в пункті пропуску смугу руху “зелений коридор”. Вона намагалася провезти валюту з перевищенням допустимої норми коштів без декларування”, – розповів Перегняк.

Як уточнили у прес-службі Одеської митниці, крім 2 млн рублів, водійка мала ще 2875 євро. При цьому, документів, які підтверджують зняття готівки з будь-якого банківського рахунку, у неї не було.

Вже під час проходження контролю вона заявила, що 2 мільйони російських рублів, які знаходяться в автомобілі, належать не тільки їй, а й трьом її попутницям. Під час співбесіди прикордонники з’ясували, що пасажирки до цих грошей стосунку не мають. Понаднормову частину коштів (близько 1,2 мільйонів) вилучили до рішення суду.