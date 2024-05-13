На Буковині ліквідовано ще один канал переправлення ухилянтів за кордон. Затримано правоохоронця

Працівники ДБР викрили та припинили ще один канал переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Затримано правоохоронця з Буковини, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно покинути Україну.

Зловмисник пропонував охочим виїхати з України перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Надалі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією.

Коштувала така «послуга» по $6500 з кожного клієнта.

12 травня 2024 року працівники Бюро затримали правоохоронця «на гарячому» після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну.

Державне бюро розслідувань