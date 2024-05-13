За замах на вбивство сусіда у Дніпрі затримали 17-річного хлопця

Конфлікт між сусідами виник у дворі біля будинку по вулиці Володимира Івасюка. Потерпілого з пораненням госпіталізували до лікарні.

11 травня близько 16.20 до поліції надійшло повідомлення від містянки про поранення її чоловіка. На місце події одразу виїxала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що між 39-річним чоловіком та підлітком виникла словесна перепалка, в ході якої юнак взяв до рук пневматичну гвинтівку та вистрелив у бік потерпілого. З вогнепальним пораненням чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Знаряддя злочину – пневматичну гвинтівку, вилучено з місця події.

12 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП