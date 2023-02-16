Прихильник російських окупантів з Одещини проведе за ґратами 5 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури мешканця Одеського району засуджено за публічні заклики до зміни меж території України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників, у тому числі у соціальних мережах (ч. 1 ст. 110, ч.ч. 1,2 ст. 436-2 КК України).

Вироком Приморського районного суду м. Одеси його визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що засуджений публічно, у громадських містах, активно висловлював свою антиконституційну позицію та закликав до зміни меж території та держкордону України. Зокрема, за його словами територія Одещини має повернутись до складу росії, адже у певний період історії перебувала у складі російської імперії та радянського союзу.

Крім того, прихильник росії відкрито підтримував повномасштабне вторгнення держави-агресора та заявляв, що рф не воює з Україною, а «наводить порядок», а також поширював у соціальній мережі «Вконтакте» прокремлівську пропаганду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури