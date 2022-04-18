Перебуваючи поза службою, патрульний виявив у Краматорську двох ймовірних мародерів

Сьогодні вдень лейтенант поліції Олександр Косьмін, рухаючись вулицею Софіївською у Краматорську, почув, як хтось розбиває вікно в одному з будинків.

Враховуючи зафіксовані факти мародерства в місті, патрульний підійшов ближче та побачив на подвір’ї чужого приватного домоволодіння раніше знайому йому за службою жінку, яка вже мала проблеми з законом. Повідомити причину свого перебування в чужому подвір’ї вона не могла та відмовлялась виходити.

Разом з нею був невідомий чоловік, голос якого поліцейський почув згодом із заднього подвір’я. Тому інспектор прийняв рішення перелізти через паркан та там затримати громадян.

Як раз повз проїжджав екіпаж патрульних, тож спільними зусиллями охоронці порядку затримали ймовірних правопорушників.

Поліцейські повідомили про подію власників будинку та доставили осіб до Краматорського РУ поліції для подальших слідчих дій.

Патрульна поліція Краматорська та Слов’янська