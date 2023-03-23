Зловмисники оформлювали чоловікам фіктивну інвалідність для втечі з країни

Троє спільників зробили бізнес на ухилянтах: за 6500 доларів США чоловіки на документах «ставали» інвалідами та мали змогу легально поїхати до іншої держави. Слідчі запорізької поліції вже оголосили їм про підозру.

У поле зору оперативників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка за гроші допомагала чоловікам призовного віку виїхати з країни.

До незаконної діяльності виявилися причетними 34-річний головний лікар однієї з приватних клінік та двоє місцевих мешканців, 23-х та 30-ти років. Ділки пропонували чоловікам оформити фіктивну інвалідність, щоб безперешкодно виїхати до Євросоюзу.

Налагоджена спільниками схема працювала наступним чином. Зловмисники надавали медичну документацію з неправдивими відомостями, на підставі якої медико-соціальна експертна комісія визнавала ухилянтів інвалідами 2-ї категорії. Вартість послуги складала 6500 доларів США.

Спільними діями працівники УДВБ, СБУ, слідчі ГУНП в Запорізькій області, за фізичної підтримки спецпризначинців КОРДу та Альфи, затримали зловмисників під час отримання частини грошей.

В ході проведення у фігурантів санкціонованих обшуків правоохоронці виявили і вилучили: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію, печатки та штампи, чорнові записи, гроші у різній валюті.

Наразі трьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Спільникам може загрожувати до 9-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України