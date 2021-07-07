Під час одержання хабара затримано майора ЗСУ

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону викрито та задокументовано злочинні дії заступника командира з тилу – начальника речової служби військової частини ЗСУ, дислокованої на території Вінницької області.

Установлено, що на протязі березня-липня поточного року майор ЗСУ вимагав від іншого офіцера неправомірну вигоду у розмірі 4500 гривень за не ініціювання проведення службового розслідування та не притягнення його до матеріальної та адміністративної відповідальності.

07.07.2021 офіцера-хабарника затримано одразу після одержання вказаної суми неправомірної вигоди. Затримання відбулося за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідчими-детективами ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Вінницькій області. Грошові кошти в затриманого вилучено.

Цього ж дня зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає обом фігурантам покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону