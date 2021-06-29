На Луганщині чоловіка затримали за хуліганство і тілесні ушкодження співробітникам поліції

Під час припинення хуліганських дій двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальні провадження за фактами хуліганства та заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Одного учасника хуліганських дій затримано, другого – притягнуто до адміністративної відповідальності.

До поліції м. Кремінна надійшло повідомлення 15-річного місцевого мешканця про те, що біля магазину його та його 15-річного друга б’ють невідомі. У цей же час поліцейська місцевого відділу поліції повідомила, що вона, перебуваючи поза службою, побачивши біля магазину бійку, намагається її припинити, при цьому один з учасників події наніс їй тілесні ушкодження.

На місце події негайно був спрямований наряд сектору реагування патрульної поліції. Прибувши на місце події, співробітники поліції побачили, що між двома неповнолітніми хлопцями та двома дорослими чоловіками, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, відбувається бійка, яку намагаються припинити, крім поліцейської, ще двоє чоловіків.

Співробітники поліції намагалися припинити бійку, але 48-річний місцевий житель почав чинити опір і наніс тілесні ушкодження капралу поліції. До нього, відповідно до статей 44 і 45 Закону України «Про Національну поліцію», були застосовані кайданки. У результаті на чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Ще одного 21-річного учасника хуліганських дій, який наніс тілесні ушкодження поліцейській і чотирьом учасникам конфлікту, затримали у порядку статті 208 КПК України.

За даним фактом за процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальні провадження за ст. 296 (Хуліганство) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Луганської області