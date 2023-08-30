П’яна суперечка у Києві завершилась смертельною різаниною

Зловмисник запросив до себе у гості товаришів, з якими розпивав алкогольні напої. Невдовзі з одним із гостей у фігуранта виник словесний конфлікт, через який він схопив ніж та п’ять разів вдарив товариша у груди та шию. Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що у одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Івана Неходи вбито чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції Києва та судово-медичний експерт.

Під час огляду тіла загиблого було виявлено п’ять ножових поранень. Правоохоронці встановили, що потерпілий – місцевий мешканець, 1970 року народження, який перебував у гостях в свого товариша. Також на місці події перебували свідки, яких напередодні запросив на застілля власник квартири, 1966 року народження.

Оперативники з’ясували, що між 56-річним господарем оселі та 52-річним гостем виник словесний конфлікт. Невдовзі п’яна суперечка двох чоловіків переросла у жорстоке вбивство: власник квартири схопив ножа та п’ять разів вдарив товариша.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. З місця події вилучено речовий доказ.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва