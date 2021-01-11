На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчину

Мешканець міста Василівка під хибним приводом завів дівчинку до своєї квартири та вчинив сексуальне насилля. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

9 січня близько 16:00 до чергової частини Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області зі спецлінії 102 надійшло повідомлення від 12-річної дівчинки про зґвалтування її чоловіком. Дитина самостійно зателефонувала до поліції, вирвавшись з рук зловмисника.

На місце події негайно прибули поліцейські групи реагування, які затримали чоловіка 1978 року народження та доставили до районного управління поліції. За заявою матері потерпілої дитини, слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські провели невідкладний обшук за місцем мешкання затриманого та вилучили речові докази.

В ході подальших оперативно-слідчих дій встановлено, що 9 січня між 14 та 15 годиною, чоловік під приводом необхідної йому допомоги, запросив до своєї квартири дівчину 2008 року народження, яка мешкала по сусідству. В цей час мати дівчинки була на роботі. В приміщенні зловмисник зґвалтував неповнолітню природнім шляхом.

10 січня слідчим поліції, за погодженням с процесуальним прокурором затриманому повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області