Кролевецькі поліцейські затримали чоловіка за вбивство матері

У ході побутової сварки місцевий мешканець задушив власну матір, закрив будинок на ключ та пішов. Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку, тепер він дає покази слідчим.

До поліції звернулася жінка та повідомила, що виявила тіло своєї свекрухи за місцем мешкання останньої. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група.

Як встановили поліцейські, 83-річна жінка проживала одна, іноді до неї навідувався син, який мешкає в Конотопі. Так, під час одного з таких візитів, між 49-річним чоловіком та його матір’ю виникла сварка, у ході якої він наніс декілька ударів по голові та обличчю потерпілої, а потім задушив її руками. Після скоєння вбивства, зловмисник закрив двері будинку на ключ та втік з місця скоєння злочину.

Правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. За такі дії чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області