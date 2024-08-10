У Лубнах судитимуть жінка, яка систематично обкрадала свого знайомого

Стосовно 31-річної мешканки Лубенської громади слідчі поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, скерували обвинувальний акт до суду. Її обвинувачують у низці кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 та 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 1 та 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 1 та 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя), ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець, під час досудового розслідування слідчі встановили, що жінка систематично обкрадала свого знайомого. Знаючи комбінацію для входу в Інтернет-банкінг чоловіка, фігурантка час від часу перераховувала на свій рахунок грошові кошти. Правоохоронці також з’ясували, що жінка оформила на потерпілого кредит без його відома. Загальна сума завданих чоловікові збитків становить понад 55 тисяч гривень.

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 та 2 ст. 361, ч. 1 та 2 ст. 200, ч. 1 та 2 ст. 182, ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. У разі визнання вини судом жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)