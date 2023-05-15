БЕБ повідомило про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній – привласнили державного газу на мільярди гривень

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бюро економічної безпеки України.

До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому підприємств. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка охоплює 70% всіх газорозподільних мереж України через 20 міськ- та облгазів.

Протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Це підтверджено даними судово-економічної експертизи. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Отримано докази надання Фірташем вказівок керівникам компаній, зв’язку між ними, механізмів виведення коштів та спроб приховати сліди протиправної діяльності.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали левову частку коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які сплачували комунальні платежі.

Кошти тарифу, отримані від абонентів, РГК перераховувала підконтрольній компанії «ЙЕ Енергія», яка належить олігарху, начебто як передоплату за постачання газу, але фактично постачань майже не відбувалось. А гроші виводилися далі на підконтрольні компанії та привласнювались.

Для покриття дефіциту, РГК через підконтрольні їй облгази несанкціоновано відбирала газ з мережі державної компанії «Оператор ГТС України» в значно більшому обсязі ніж оплачувала.

Фактично група здійснювала несанкціонований відбір блакитного палива, яке було в газотранспортній системі й належало державі.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ спільно з СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

Дев’ятьом фігурантам – Фірташу, трьом керівникам РГК і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них – п’ятьом особам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Як повідомлялося, нещодавно БЕБ і СБУ провели обшуки в офісах 16 облгазів по всій країні.