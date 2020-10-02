Аферист знакомился с одинокими женщинами и оформлял на них огромные кредиты

В Виннице полиция задержала 30-летнего подозреваемого в мошенничестве. Он входил в доверие к одиноким женщинам, начинал с ними жить, под разными предлогами выманивал значительные суммы и оформлял на имя женщин кредиты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Злоумышленник действовал по заранее подготовленной схеме. Он знакомился с женщинами, через несколько дней делал им предложение жениться, дарил кольцо и начинал жить вместе, ожидая свадьбы. С одной пострадавшей он прожил три месяца, со второй – семь. За это время, под предлогом финансовых трудностей, связанных с бизнесом, болезнями, авариями, в которые он якобы попадал, злоумышленник выманивал у женщин значительные суммы денег.

За время совместного проживания злоумышленник воспользовался копиями паспортов пострадавших и без их ведома оформил на них мгновенные интернет-кредиты. Об этом женщины узнали от представителей кредитных союзов, которые начали звонить и напоминать о погашении задолженности. Как выяснилось, от имени одной женщины злоумышленник получил 150 тысяч гривен кредитных средств, а от имени другой – 100 тысяч гривен.

Одну из пострадавших, когда она заявила о прекращении отношений, он вывез в лес и угрожал ей физической расправой. 30 сентября злоумышленнику объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса, а суд арестовал его на время расследования. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По имеющейся информации, жертвами афериста могли стать и другие женщины. Если кто-то узнал мужчину и пострадал от его преступных действий, полиция просит звонить по телефону: (068) 064-51-84. // Преступности.НЕТ