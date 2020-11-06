Аферисти-перевізники обшахраювали мешканців Тернополя

Понад 5 000 гривень привласнили невідомі особи в мешканців обласного центру. За обумовлені суми аферисти повинні були доправити краян з Тернополя в інші регіони.



Схема за якою діяли пройдисвіти наступна: вони розміщували в мережі – Інтернет оголошення про перевезення пасажирів. У клієнтів вони просили здійснити попередню оплату на банківську картку. Громадяни без роздумів переказували чималі суми, а коли в обумовлений день намагалися зв’язатися з аферистами-перевізниками в останніх був вимкнений телефон.

Як наслідок, один тернополянин не потрапив до столиці, однак втратив 3000 гривень. Натомість ще один потерпілий переказав понад 2000 гривень за що шахрай мав доправити його до Полтави. Бажаного краяни так й не отримали, проте позбулися коштів.

За даними фактами працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 190 ККУ.

Поліцейські просять мешканців краю, користуватися послугами лише перевірених перевізників.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області