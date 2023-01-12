Службова недбалість керівника підрозділу податкових органів Вінниччини призвела до збитків на ₴341 тис.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику одного із структурних підрозділів Вінницької об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, яка на даний час обіймає посаду начальника одного із відділів Департаменту податкових сервісів Державної податкової служби України, у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2015 році, внаслідок неналежного виконання службових обов’язків керівником одного з структурних підрозділів Вінницької об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, через несумлінне ставлення до них, заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді стягнення з Державного бюджету України пені, нарахованої на суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, на загальну суму 341 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури