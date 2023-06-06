Жителя Білгород-Дністровського району засуджено за вбивство односельця

45-річний мешканець одного з сіл Шабівської об’єднаної територіальної громади проведе за гратами сім років.

Подія сталася наприкінці грудня під час спільного застілля між потерпілим та фігурантом. В ході раптово виниклої сварки зловмисник схопив кухонний ніж та вдарив ним 43-річного гостя у груди.

Поліцію викликав сусід фігуранта, коли зайшов у гості та побачив скривавленого небіжчика. Прибувши за викликом, правоохоронці затримали в процесуальному порядку господаря оселі за підозрою в умисному вбивстві.

В рамках кримінального провадження проведено низку експертиз. Зокрема було встановлено, що смерть потерпілого настала через велику крововтрату внаслідок колото-різаної рани грудини.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули чоловіку обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачено ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та направили обвинувальний акт до суду.

Вивчивши надані матеріали та дослідивши в судовому засіданні зібрані докази, суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Одеській області