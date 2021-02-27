На Львівщині чоловік побив поліцейського під час затримання

Інцидент трапився 25 лютого, коли правоохоронець прибув на виклик з’ясовувати обставини події в магазині.



Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 25 лютого о 2.55 у Самбірський міжрайонний відділ Управління поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з магазину на вулиці Музейній у Самборі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Негайно прибувши за вказаною адресою, наряд групи реагування Управління поліції охорони виявив у торговому закладі двох чоловіків з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Вони конфліктували з продавцями магазину, поводились агресивно та нецензурно висловлювались. Під час встановлення обставин події один зі зловмисників вдарив поліцейського кулаком в обличчя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Самбірського районного відділу поліції. Особу зловмисника – 28-річного мешканця Самбірщини – встановлено.

25 лютого слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває. // Діло