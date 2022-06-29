Масштабна схема зі збуту наркотиків у Харкові: судитимуть шістьох осіб

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, у тому числі вчинених повторно та у складі організованої групи, у великих та особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 321 КК України).

За даними слідства, навесні 2021 року 30-річний чоловік розробив схему зі збуту метадону та димедролу на території Харкова. До свого плану він залучив інших осіб – двох жінок віком 30 та 32 роки та трьох чоловіків віком 21, 27 і 54 роки.

Отримуючи в телефонному режимі замовлення від наркозалежних осіб, наркоторговці розфасовували наркотики та сильнодіючі лікарські засоби по згорткам, які в подальшому розкладали в різних районах Харкова.

Свою незаконну діяльність зловмисники продовжували до серпня 2021 року. Усього встановлено 16 епізодів злочинів.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Харківська обласна прокуратура