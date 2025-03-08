На Одещині 16-річний підліток застрелив свого однолітка

Повідомлення про смерть хлопця надійшло на спецлінію 102 від жительки одного з сіл Подільської громади сьогодні, 8 березня, вночі.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції за населеним пунктом виявила тіло юнака з вогнепальним пораненням грудної клітки. Поліцейські попередньо встановили, що ввечері двоє місцевих 16-річних хлопців пішли в кар’єр постріляти з рушниці. Там під час фотографування юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. В результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.

Слідчі направили тіло хлопця на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується вбивство через необережність.

В рамках провадження призначено низку експертиз, у тому числі для дослідження вилученої зброї, походження якої з’ясовується.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури. Повні обставини події встановлюються.

Поліцейські закликають батьків контролювати дозвілля дітей, навчати правил поведінки з небезпечними предметами, зокрема пояснювати: виявлену зброю, бойові припаси чи вибухонебезпечні речовини не слід чіпати, про них відразу треба повідомити на спецлінію Національної поліції за номером 102 або Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101.

Подільське районне управління поліції Одещини