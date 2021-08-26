Жителя Полтавщини підозрюють в умисному спричиненні смертельних тілесних ушкоджень жінці

У результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські затримали фігуранта, який підозрюється у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень мешканці Козельщинської громади. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До поліції Полтавщини 23-го серпня, близько 19-ї години, надійшло повідомлення від мешканця села Хорішки, що у власному будинку виявлено тіло жінки, 1962 року народження, зі слідами тілесних ушкоджень.

Денис Булітко, начальник сектору поліцейської діяльності (смт. Козельщина) Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «Отримавши повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, працівники поліції негайно виїхали на місце злочину та розпочали слідчі дії, у ході яких поліцейські встановили обставини злочину та особу, яка підозрюється у його вчиненні. Ним виявився 39-річний кременчужанин. На часі йому повідомлено про підозру та затримано в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, слідчим, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують всі обставини події. Чоловіку повідолено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)