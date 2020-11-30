За розповсюдження опію херсонець проведе за ґратами майже 7 років

Прокурорами Херсонської місцевої прокуратури в суді доведено вину 38-річного чоловіка, який скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що місцевий мешканець з метою отримання «легких грошей» на території міста налагодив схему незаконного збуту наркозалежним громадянам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, – опію ацетильованого.

Правоохоронці задокументували неодноразові факти збуту підозрюваним наркотику. Під час судового розгляду зловмисник свою провину визнав.

Відтак, підтримавши позицію прокуратури, Херсонський міський суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив його до 6 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Херсонська місцева прокуратура