Мошенницы разводят украинцев, приглашая на свидание в театр

Новое знакомство складывается удачно, и девушка даже сама зовет на свидание? Да еще и в театр? Не торопитесь соглашаться. Маньяком она может и не быть, а вот аферисткой запросто.

Журналисты издания BIHUS.info расследовали очередную схему «выкачки» денег, которые жертва отдает фактически бесплатно. Об этом сообщает Информатор Деньги.

Аферистки находят их в Tinder. Используют фото российских девушек, но кто будет проверять их в первой переписке? Через несколько дней общения милая особа предлагает сходить в театр. Более того она уже выбрала спектакль и купила билет. Вам остается лишь приобрести место возле нее. И тут начинается самое интересное.

Девушка присылает сайт театра. Наверняка он окажется незнакомым. Поговорив с реальными пострадавшими, журналисты выяснили, что это переделанные копии страниц настоящих российских театров. Мошенники меняют язык, название и представляют актеров как украинских. Но даже репертуар оставляют оригинальным. Догадаться о подделке легко:

измените язык на украинский — шрифты видоизменятся

погуглите название театра в интернете. Либо в вашем городе его нет, либо у него есть «родной» сайт

Как правило, через несколько дней (или жертв) сайт удаляют и создают новый.

Для того, чтобы вы смогли взять место возле нее, спутница присылает свой билет. И это будет результат фотошопа. Соглашаясь на покупку, вы получаете стандартную форму безналичной оплаты. Деньги ушли, а билет так и не появился.

Журналисты выяснили, на чье имя оформлена карта получателя и нашли этого человека. Но мужчина впервые слышит о переводах и сказал, что деньги ни за что не получал. Специалист по PR и связям с общественностью ПриватБанка Александр Жильцов в комментарии BIHUS info рассказал, что без ведома владельца карту на его имя открыть невозможно, так как процедура предусматривает двойную проверку. Исключение — если мошенник уже завладел картой человека.

Если обманутый парень все еще не догадался, в чем же дело, девушка советует ему обратиться в тех. поддержку. А там присылают идентичную форму оплаты, просят указать данные банковской карты для возврата средств и снова списывают деньги. Будьте внимательны: CVV-код, имя и фамилия владельца не нужны в таком случае. Если и это не настораживает, то предупреждение о том, что на карте должны быть деньги, точно даст повод усомниться в «тех. поддержке». И в девушке тоже.

Напомним, это не единственная схема развода девушек с сайта знакомств. Тут мы писали о том, как в кафе Киева зарабатывают на первых свиданиях.

София Елагина