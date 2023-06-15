Аферист-«приятель» через соціальну мережу видурив гроші у жительки Тернопільщини

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканки краю. Дівчина хотіла допомогти своєму знайомому, однак стала жертвою афери.

Як розповіла потерпілаґ, в одній із соціальних мереж їй надійшло повідомлення від приятеля. Автор допису просив позичити йому кошти в сумі 10 000 гривень. Дівчина без роздумів здійснила транзакцію, а коли вирішила зателефонувати приятелю, то виявилося, що його сторінку взламали. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять:

– при отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, аби з’ясувати, що з нею трапилося;

– не переходьте за підозрілими посиланнями. Навіть, якщо це вам надіслали знайомі. Краще зателефонувати до них та уточнити, що за посилання вам скинули;

– створюйте складні паролі для реєстрації в соцмережах, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області