Аферист з Дніпропетровщини ошукав чоловіка майже на мільйон гривень

Молодик наразі перебуває в слідчому ізоляторі. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні цьогоріч до 46-річного жителя Дніпропетровської області зателефонував нібито працівник фінансової установи. Чоловік повідомив, що до банківської картки потерпілого відбувається несанкціоноване втручання. Аби вберегти кошти, йому необхідно надати реквізити рахунку, що й зробив потерпілий.

Згодом, невідомий передав отримані дані аферисту, який на той час перебував у Рівному. Він дистанційно налаштував банківський рахунок 46-річного мешканця Дніпропетровщини до системи мобільних платежів безконтактної оплати товарів та послуг. У подальшому, зловмисник здійснив покупку у одному із магазинів техніки в обласному центрі, а решту коштів обготівкував.

Таким чином, фігурант завдав потерпілому збитку у розмірі 956 113 гривень, які не відшкодував.

20-річному жителю Дніпропетровської області повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст.190 КК України (шахрайство вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно–обчислювальної техніки в особливо великих розмірах).

Суд обрав аферисту запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень, яку він не вніс.

Слідчий Рівненського РУП закінчив досудове розслідування: матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Крім того, поліцейські встановлюють особу «працівника банку».

Відділ комунікації поліції Рівненської області