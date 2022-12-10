Поліцейські Києва затримали “мінера” торгівельного центру на Дарниці

Фігурант зателефонував на спецлінію та повідомив, що заклав вибухівку у ТРЦ. Поліцейські ретельно обстежили приміщення та за результатами відпрацювання не виявили жодних вибухонебезпечних предметів, а порушника розшукали неподалік закладу. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Вчора вдень, 8 грудня, на спецлінію 102 надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що заклав вибухівку у торгівельному центрі в Дарницькому районі Києва. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби, а також рятувальники та медики.

Правоохоронці ретельно обстежили заклад та за результатами відпрацювання не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Перевіривши осіб, котрі перебували неподалік закладу, поліцейські розшукали псевдомінера, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ним виявився місцевий мешканець, 1981 року народження. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хотів пожартувати.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі поліції за процесуального керівництва із Дарницькою окружною прокуратурою готують фігурантові повідомлення про підозру, за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва

Мирослава Попова