На Львівщині вилучено 54 тис. фальшивих доларів, ввезених з Польщі

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури вилучено та арештовано партію підробленої валюти на загальну суму майже 2,2 млн грн. Її було виявлено під час санкціонованого обшуку в автомобілі, що в’їхав на територію України з Республіки Польща.

За даними слідства, підроблені кошти були приховані в конструкції салону автомобіля, який перевозився на причепі вантажного автомобіля. У ході оперативних заходів встановлено, що в автомобілі марки «Тойота» знаходилися купюри номіналом 100 та 50 доларів США з явними ознаками підробки. Загальна сума виявлених підроблених коштів становить 54 000 доларів США.

Досудове розслідування триває, зокрема з метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Автомобіль та виявлені кошти вилучено. Подано клопотання до суду про їх арешт.

Досудове розслідування за ст. 199 КК України здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, оперативний супровід – головний оперативно-розшуковий відділ 7 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури