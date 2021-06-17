До довічного позбавлення волі засуджено двох мешканців Запоріжжя за вбивство стоматолога

За вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів та інших тяжких злочинів до довічного позбавлення волі засуджено двох місцевих мешканцівПро це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури визнано винними двох мешканців м. Запоріжжя у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, незаконному заволодінні автомобілем, вимаганні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України).

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та у суді доведено, що у березні 2015 року двоє раніше судимих чоловіків, переслідуючи мету заволодіти автомобілем та коштами знайомого їм підприємця, який займався стоматологічною практикою, під вигаданим приводом запросили його на зустріч. Під час зустрічі обвинувачені реалізували свій злочинний намір та вчинили вбивство, здійснивши два постріли з пістолета в голову потерпілого. З метою приховування злочину труп помістили у викопану в орендованому ними гаражі яму та присипали ґрунтом.

Не зупиняючись на скоєному, обвинувачені зателефонували матері загиблого та почали вимагати 30 тисяч доларів за повернення її сина.

Під час розгляду справи обвинувачені заперечували свою причетність до указаних кримінальних правопорушень, висуваючи різні версії події.

Суд, дослідивши усі обставини по справі, погодився з позицією прокурора та призначив обвинуваченим найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.