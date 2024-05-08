Рада викликала керівника БЕБ через обшуки і звинувачення в тиску на бізнес
Наразі в.о. директора Бюро є Сергій Перхун.
Верховна Рада викликала керівника Бюро економічної безпеки. За словами народного депутата Ярослава Железняка, виклик до парламенту пов’язаний із обшуками у СЕО Club і тиском на бізнес.
За відповідне рішення проголосували 244 депутати. Наразі БЕБ очолює Сергій Перхун – у статусі в.о. директора.
“Верховна Рада викликала керівника БЕБ. Пропозиція колеги І.Кривошеєва по мотивам обшуків у CEO club і тиску на бізнес”, – написав Железняк.
Перхун став в.о. директора БЕБ у квітні. Загалом протягом року Бюро мало аж чотирьох керівників. Звинувачення в тиску на бізнес лунали протягом тривалого часу.
Тиск на бізнес в Україні
- Після скарг бізнесу на можливо неправомірні дії правоохоронців Володимир Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, коментуючи запитання журналістів про тиск на українських бізнес, заявила, що Штати чули про ці проблеми, й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.
- 26 лютого уряд і бізнес підписали угоду. З боку держави документ підписала віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Вона та представники бізнес-асоціацій задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.
- У квітні Свириденко повідомила, що після підписання нового суспільного договору між бізнесом і урядом відбулися позитивні зрушення. Віцепрем’єрка вважає, що влада вчасно відреагувала на сигнали бізнесу щодо тиску. За її словами, після підписання договору між бізнесом і владою вона менше бачить нарікань на роботу правоохоронних органів.
- На перезавантаженні Бюро економічної безпеки наполягають міжнародні партнери. Особливу стурбованість викликали спроби української влади проштовхнути через Раду законопроєкт, який схвалили два профільні комітети парламенту. Документ у такому вигляді передбачав, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова. Зрештою парламент схвалив у першому читанні іншу версію законопроєкту, з посиленою роллю міжнародних партнерів. Однак у бізнес-середовищі все рівно вважають, що документ не відповідає всім вимогам.
А що з CEO Club?
СЕО Club – це бізнес-об’єднання, одне з найбільших в Україні. У квітні БЕБ і поліція обшукали його приміщення у справі про незаконну організацію азартних ігор. 6 травня в клубі прокоментували справу і назвали звинувачення тиском на бізнес. У БЕБ називають це випадковістю: мовляв претензії не до об`єднання, а лише до топменеджера одного з 17 акціонерів Лисенка, писало Forbes. // LB.ua