Рада викликала керівника БЕБ через обшуки і звинувачення в тиску на бізнес

Наразі в.о. директора Бюро є Сергій Перхун.

Верховна Рада викликала керівника Бюро економічної безпеки. За словами народного депутата Ярослава Железняка, виклик до парламенту пов’язаний із обшуками у СЕО Club і тиском на бізнес.

За відповідне рішення проголосували 244 депутати. Наразі БЕБ очолює Сергій Перхун – у статусі в.о. директора.

“Верховна Рада викликала керівника БЕБ. Пропозиція колеги І.Кривошеєва по мотивам обшуків у CEO club і тиску на бізнес”, – написав Железняк.

Перхун став в.о. директора БЕБ у квітні. Загалом протягом року Бюро мало аж чотирьох керівників. Звинувачення в тиску на бізнес лунали протягом тривалого часу.

Тиск на бізнес в Україні

Після скарг бізнесу на можливо неправомірні дії правоохоронців Володимир Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові.

Посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, коментуючи запитання журналістів про тиск на українських бізнес, заявила, що Штати чули про ці проблеми, й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.

26 лютого уряд і бізнес підписали угоду. З боку держави документ підписала віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Вона та представники бізнес-асоціацій задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.

У квітні Свириденко повідомила, що після підписання нового суспільного договору між бізнесом і урядом відбулися позитивні зрушення. Віцепрем’єрка вважає, що влада вчасно відреагувала на сигнали бізнесу щодо тиску. За її словами, після підписання договору між бізнесом і владою вона менше бачить нарікань на роботу правоохоронних органів.

На перезавантаженні Бюро економічної безпеки наполягають міжнародні партнери. Особливу стурбованість викликали спроби української влади проштовхнути через Раду законопроєкт, який схвалили два профільні комітети парламенту. Документ у такому вигляді передбачав, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова. Зрештою парламент схвалив у першому читанні іншу версію законопроєкту, з посиленою роллю міжнародних партнерів. Однак у бізнес-середовищі все рівно вважають, що документ не відповідає всім вимогам.

А що з CEO Club?

СЕО Club – це бізнес-об’єднання, одне з найбільших в Україні. У квітні БЕБ і поліція обшукали його приміщення у справі про незаконну організацію азартних ігор. 6 травня в клубі прокоментували справу і назвали звинувачення тиском на бізнес. У БЕБ називають це випадковістю: мовляв претензії не до об`єднання, а лише до топменеджера одного з 17 акціонерів Лисенка, писало Forbes. // LB.ua