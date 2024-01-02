На Одещині п’ятирічний хлопчик опинився у лікарні з алкогольним отруєнням

Зараз дитина вже вдома, її стан задовільний.

Подія сталася в одному із сіл Окнянської територіальної громади напередодні Нового року. Попередньо поліцейські встановили, що поки дорослі поралися по господарству, їхній п’ятирічний син, залишений без нагляду, випив вино зі склянки, що стояла на столі. Мати, побачивши, як дитина вжила алкогольний напій, одразу викликала «швидку».

У лікарні хлопчику надали необхідну допомогу і відпустили його додому. Соціальні служби вже сьогодні проведуть обстеження умов проживання родини. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її санкція передбачає попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень», – зазначив начальник відділу поліцейської діяльності № 2 Подільського районного управління поліції Сергій Чепіль.

Шановні батьки, пам’ятайте: щоб убезпечити маленьких дітей, слід постійно тримати їх у полі зору, а предмети, хімію, продукти та напої, що можуть нашкодити – ховати подалі. Дбайте про дітей, адже насамперед ви відповідальні за їхнє життя і здоров’я.

Подільське районне управління поліції