Обіцяв допомогти знятися з військового обліку за 3500 доларів: у столиці затримали учасника корупційної схеми

Маючи зв’язки з посадовцями одного зі столичних ТЦК фігурант обіцяв призовникам допомогти уникнути військової служби. Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» під час одержання грошей за «послугу». Наступні десять років він може провести за ґратами.

Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників управління стратегічних розслідувань в м. Києві та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили мешканця Вінницької області в отриманні неправомірної вигоди.

Поліцейські встановили, що фігурант пообіцяв чоловіку призовного віку посприяти в знятті його з військового обліку. «Клієнт» мав сплатити чоловікові 300 доларів США за вплив на посадовця одного з територіальних центрів комплектування, а також 2900 доларів, які за словами посередника, він мав передати посадовцю ТЦК для прийняття необхідного рішення.

Зловмисника затримали під час отримання частини визначеної суми коштів. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії, з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників корупційної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва