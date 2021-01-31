У Києві двох чоловіків засудили до 10 років ув`язнення за смертельне побиття знайомого

Згідно з висновком судово-медичного експерта, на тілі загиблого виявлено не менше 25 ударів тупими предметами. Під час судового засідання судді змінили первинну правову кваліфікацію кримінального провадження із замаху на вбивство на умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

У квітні минулого року до поліції Києва по спецлінії 102 зателефонував перехожий та повідомив, що на проспекті Науки біля дерева лежить чоловік без свідомості. Тоді на виклик негайно виїхали швидка медична допомога та поліцейські.

На місці події лікарі констатували смерть потерпілого внаслідок множинних травм тіла. Відтак правоохоронці невідкладно розпочали проведення оперативно-розшукових заходів та майже за годину затримали причетних фігурантів.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що напередодні загибелі потерпілий прийшов до товаришів у підвал. Під час розпивання спиртного між друзями по чарці стався конфлікт. Двоє знайомих почали бити лопатою свого гостя. Після чого фігуранти винесли потерпілого з підвалу, покинули біля будинку та пішли спати.

Поліцейські затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – кияни, 1973 та 1989 років народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців. Згідно з висновком судово-медичного експерта, на тілі загиблого виявлено не менше 25 ударів тупими предметами.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому п. 12, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до Голосіївського районного суду. На період досудового розслідування зловмисники перебували під вартою.

Під час розгляду доказів у судовому засіданні колегія суддів змінила правову кваліфікацію та визнала спільників винними у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їм обрано максимальне покарання за цей вид злочину у вигляді десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва