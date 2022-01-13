В Одесі затримали трьох молодиків, які на вулиці М’ясоїдівській пограбували перехожого

Зловмисники накинулися на 44-річного містянина, коли він повертався ввечері з роботи додому, побили його і відібрали рюкзак з грошима, мобільним телефоном та документами.

Потерпілий повідомив про це правоохоронцям, і ті розшукали правопорушників. Ними виявилися троє одеситів віком 22-х, 25-ти та 31-го років. У молодиків вилучили викрадене майно, окрім грошей, які вони встигли витратити.

«За грабіж, поєднаний з насильством та вчинений за попередньою змовою, фігурантам оголосили підозри за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі», — повідомила слідча відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Тетяна Плахотнюк.

Одеське районне управління поліції № 1