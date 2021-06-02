Товари на 3 мільйони гривень сховали серед «гумнітарки»

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили товар, який намагались ввезти в Україну, приховавши серед «гуманітарки».

Враховуючи оцінку ризиків щодо можливого незаконного переміщення вантажів через кордон, прикордонний наряд направив на додаткову перевірку автомобіль «Сканія», який перевозив гуманітарну допомогу.

У результаті додаткового огляду, прикордонники спільно з митниками виявили незадекларований товар на суму понад 3 мільйони гривень.

Серед вантажу спільна оглядова група виявила косметику, засоби гігієни та пряжу, усього близько 9 тисяч одиниць виробів, які не були зазначені у товаросупровідних документах.

Товар встановленим порядком вилучили працівники митниці.

ДПСУ