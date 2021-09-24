Судитимуть нардепа, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на ₴100 млн.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на більш ніж 100 млн гривень.

Встановлено, що протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, що розташовані поряд з Києвом. При цьому він не був зареєстрований фізичною особою–підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозоляло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

За висновками експертів, дії підозрюваного призвели до ненадходження до держбюджету податків на загальну суму понад 118 млн гривень.

Згідно з вимогами ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваному ійого захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано повний доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Фігурант підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

ДБР