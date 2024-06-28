У колонії на Хмельниччині до смерті побито в’язня

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру засудженому, який відбуває покарання у державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження іншому засудженому, що спричинило його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як встановлено слідством, на початку травня підозрюваний у кімнаті відпочинку колонії на ґрунті неприязних стосунків, що раптово виникли, наніс потерпілому 5 ударів дерев’яною палицею по руках та один удар в область голови, що призвело до смерті останнього у приміщенні лікарні.

Досудове розслідування здійснюється СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури