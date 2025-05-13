Незаконно нарахувала заступникам, які перебували за кордоном, ₴1,5 млн. зарплатні – підозрюють екскерівницю Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишній начальниці Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено що підозрювана як керівник підписувала табелі робочого часу своїм заступникам, які з травня 2022 року по лютий 2023 року перебували за кордоном. При цьому згідно з урядовою постановою, нараховувати заробітну плату працівникам, які перебувають поза межами України, можна лише у разі офіційного відрядження.

Водночас цим працівникам відрядження не оформлювали, але нарахували та виплатили близько 1,5 млн гривень, внаслідок чого державі спричинено збитки на вказану суму.

Пресслужба Київської міської прокуратури