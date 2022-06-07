Повідомлено про підозру мешканцю Слов’янська, який передавав ворогу дані про ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Слов’янська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, громадянин України передавав по телефону представнику незаконного збройного формування так званої «ДНР» інформацію про розташування на території м. Слов’янська військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у протистоянні ворожій армії.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась державою-окупантом під час військовій агресії проти України.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора